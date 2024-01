Bürgerhaus, Spielplätze und mehr Das plant Wassenberg in diesem Jahr

Ein weiteres großes Thema im Stadtgebiet ist das Spielplatzkonzept, das der Rat auf den Weg gebracht hat. Festgelegt wurde eine Prioritätenliste, an der auch in diesem Jahr weiter gearbeitet werden wird. Unter anderem geht es dabei um die Neugestaltung der Spielplätze an der Parkstraße und Feierabendstraße in Wassenberg, an den Straßen Am Kohnenweiher und Kirchenbusch in Myhl, am Engerweg in Birgelen und an der Marienstraße in Ophoven. In Sachen Spielplätze hatte die Stadt Wassenberg die Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus eingeladen, dabei wurden konstruktiv die Pläne eruiert, die später der Stadtrat beschlossen hatte.