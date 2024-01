Am Effelder Waldsee Das plant der Segelclub Wassenberg-Roermond im Jahr 2024

Die Kosten für den geplanten Segelworkshop, inklusive Verpflegung, betragen insgesamt 135 Euro. Zusätzlich bietet der Segelclub auch die üblichen Segelkurse für Erwachsene an, darunter der Sportbootführerschein See, Binnen und SKS. Eine Informationsveranstaltung für den Segelschein SKS sowie reine Kartennavigation findet übrigens am Montag, 8. Januar, 19 Uhr, Bruchstraße 5 in Wassenber-Effeld statt. Für den Sportbootführerschein Binnen und See gibt es eine Infoveranstaltung am Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr, ebenfalls in der Bruchstraße 5. Eine Anmeldung für die Infoveranstaltungen wird wegen der besseren Planung erbeten. Für weitere Fragen oder Anmeldungen zu den verschiedenen Veranstaltungen wenden sich Interessierte bitte an die folgenden Kontaktpersonen: Rainer Schendera, E-Mail an FuehrerscheinSWR@Gmail.com,Telefonnummer 01520 8390320, und Manfred Peggen, E-Mail an VorstandSWR@Gmail.com, Telefonnummer 0162 2472727. Mehr zum Verein im Internet unter https://segelclubwassenbergroermond.jimdofree.com/.