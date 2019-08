Internationale Künstler : Limburg Festival: Radeln zur Kleinkunst

Wassenberg Das niederländische Straßentheater-Festival überschreitet wieder die Grenze nach Wassenberg. Les Goulus aus Frankreich beispielsweise bieten interaktive Comedy.

An zwei Punkten in Wassenberg und vier Stationen in Roerdalen, die zugleich Theaterorte sind, können die Touren gestartet werden: wahlweise eine kürzere Route von 20 Kilometern mit vier Theaterstationen und eine längere über 35 Kilometer mit sechs Schauplätzen. In Wassenberg warten am Bleekplatz in Ophoven (Marienstraße 25) neben der Wallfahrtskirche Kleinkünstler auf Zuschauer, zweiter Startort und Schauplatz ist der Amici Beach Club am Effelder Waldsee (Bruchstraße 32). Die Start-/Schauplätze in Roerdalen: Oetsjpanning de Meuleberg in Melick (Waterschei), Kasteel Aerwinkel in Posterholt (Aerwinkelallee 1), Roerstreekmuseum in St. Odilienberg (Kerkplein 10) und Mariakapelletje in Herkenbosch (Ecke Hoek Steegstraat/Molenbergweg).