Mittelaltermarkt vom 10. bis 12. Mai : Das Mittelalter kehrt zurück nach Wassenberg

Wassenberg Zu einer Reise in eine lang vergangene, bunte und aufregende Zeit lädt die Stadt Wassenberg ein.

Beim Mittelaltermarkt rund um den Wassenberger Burgberg können Besucher am mittelalterlichen Leben teilnehmen und sich von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern zu lassen. Eingerahmt vom emsigen Treiben der Markthändler, die liebevoll gestaltete Stände, ausgefallene Waren und fast vergessene Fertigkeiten präsentieren, fließen altes und neues Brauchtum in das fröhliche Spektakel ein. Der Markt wird am Freitag, 10. Mai, 18 Uhr mit der Nacht der Gaukler und Feuerkünstler eröffnet. Am Samstag ist der Mittelaltermarkt von 12 bis 1 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 9,50 Euro (Samstag oder Sonntag), 6,50 Euro (Freitag) oder 19 Euro für alle drei Tage. Kinder und Gewandete zahlen 6,50 pro Tageskarte (Freitag 4,50 Euro) oder 13 Euro für alle Tage. Eine Familientageskarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet 19,50 Euro (Freitag) oder 27,50 Euro (Samstag oder Sonntag).