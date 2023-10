Grenzübergreifende Kunst Das ist los beim Kunststroom in Wassenberg und Roerdalen

Als Grenzstadt unterhält Wassenberg gute Kontakte zu den niederländischen Nachbarn, die sich regelmäßig auch in kulturellen Ereignissen widerspiegeln. So auch am kommenden Wochenende, wenn im Kunststroom eine aus den vergangenen Jahren beliebte Reihe zurückkehrt. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, können bei der Kunstveranstaltung Kunststroom Roerdalen-Wassenberg internationale Kunstschaffende bewundert werden. Hierauf weist die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hin. Rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland präsentieren eine breite Palette an hochwertiger Kunst in historisch bedeutsamen Gebäuden in Wassenberg und der niederländischen Gemeinde Roerdalen. Zudem öffnen Ateliers und Galerien für die Besuchenden ihre Türen.