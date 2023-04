Wegen aufgelöster FDP-Fraktion Das ändert sich im Wassenberger Rat und in den Ausschüssen

Die Sitzverteilung in Rat und Ausschüssen: Die CDU-Fraktion hat 18 Mitglieder und unverändert neun Sitze in den Ausschüssen, die Fraktion der Bündnis-Grünen mit sieben Mitgliedern behält jeweils drei Ausschuss-Sitze, die fünfköpfige SPD-Fraktion gewinnt je einen Ausschuss-Sitz (künftig drei) hinzu, die WFW (drei Ratsmitglieder) behält wie bisher zwei Sitze in Ausschüssen, die zweiköpfige Krethi & Plethi-Fraktion behält je einen Sitz.