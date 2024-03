Kämmerer Marcel Winkens erklärt Darum muss Wassenberg an der Steuerschraube drehen

Auf seinem Schreibtisch liegt der fast 700 Seiten starke Haushalt des Jahres 2024 der Stadt Wassenberg. Diesen hatte der Stadtrat im Dezember mit einstimmigem Votum auf den Weg gebracht. Das Stichwort Haushalt gestaltet sich in Wassenberg in der Hauptsache eher unspektakulär. Dank soliden Wirtschaftens ist die kleine Kommune (knapp 19.500 Einwohner) so etwas wie eine Musterschülerin. Doch der Wind nimmt an Fahrt auf, denn auch Wassenberg muss sich Herausforderungen stellen. Im Klartext heißt das: Die Stadt hat die Grundsteuer B kräftig erhöhen müssen, und zwar um 30,7 Prozent (Hebesatz 2023: 375, Hebesatz 2024: 490). Wassenberg befindet sich somit in guter Gesellschaft mit knapp 160 Kommunen in NRW, die rund ein Jahr vor dem Inkrafttreten der Grundsteuerreform an der Steuerschraube drehen.