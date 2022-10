Nach SPD- und Grünen-Antrag : Darum lehnt Wassenberg Pfandringe ab

Pfandringe wie hier in der Altstadt Mönchengladbachs wird es in Wassenberg nun nicht geben. Foto: Daniel Brickwedde

Wassenberg Weil nach dem Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen eine Testphase äußerst negativ verlief, will die Stadt eine nachhaltige und soziale Idee nicht unterstützen. Nur an einer Stelle sieht die Stadtverwaltung Potenzial. Das sagt der Haupt- und Finanzausschuss dazu.

Die zentrale Frage stellte SPD-Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann: „Es ist doch eigenartig: Warum klappt das in anderen Städten, in Wassenberg aber nicht?“ Eigentlich ist man sich auf politischer Ebene nämlich einig darüber, dass das Anbringen von Pfandringen in der Stadt nicht die schlechteste Idee ist. Das Problem: Sie werden zerstört und/oder beschmutzt. Daher ist für die Stadt klar: Eine Sammelstelle soll es nur an einem und mittlerweile bewährten Platz geben, eine Ausweitung auf das Stadtgebiet lehnt die Verwaltung ab. Über die Hintergründe sprachen jetzt die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wassenberg.

VKostenpflichtiger Inhalt orangegangen war ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen vom 4. Mai 2021. Darin regten die Fraktionen an, „Pfandringe an zentral gelegenen und viel frequentierten Mülleimern zu installieren“, hieß es in dem Antrag. Und weiter: „Mit den Pfandringen würde unsere Stadt einen entscheidenden Beitrag für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit leisten.“ SPD und Grüne wollten dafür sorgen, eine Verschwendung zu vermeiden, zusätzlich wollte man die Würde der Menschen schützen, die sich mit dem Sammeln von Leergut kleine Beträge hinzuverdienen.

Wie Bürgermeister Marcel Maurer in der Ausschusssitzung sagte, sei das Thema besonders im Jugendhaus Culture Clash an der Pontorsonallee im Fokus. Seit Mai 2021 gebe es dort so genannte Pfandparkplätze, die die jungen Besucherinnen und Besucher selbst gestaltet hätten, probeweise seien sie an verschiedenen Stellen in der Stadt angebracht worden, um zu ermitteln, wie das Projekt angenommen werde. Die eher wenige schöne Erfahrung war aber, dass beispielsweise die am ZOB und Skatepark angebrachten Behältnisse schon nach kurzer Zeit zerstört waren.

In diesem Zusammhang warf Thomas Lang, Fraktionschef der Grünen im Rat der Stadt, die Frage auf, inwiefern man bessere Ergebnisse mit einer stabilen Variante der Pfandringe erzielen würde. Er schlug dafür den Platz am Gondelweiher vor. Lang bekräftigte für seine Fraktion allerdings, die Haltung der Stadt durchaus nachvollziehen zu können. Denn schließlich: Die Verwaltung hatte sich zwischenzeitlich mit einer Arbeit des Verbundes kommunaler Unternehmen beschäftigt. Dieser hatte sich mit Fallbeispielen aus unterschiedlichen Städten beschäftigt, dabei ging es grob um Themenbereiche wie Hilfe für Flaschensammler, Optimierung des Pfandkreislaufs und soziales Engagement. Laut Verwaltung müsse man bei allen Überlegungen das Kosten-Nutzenverhältnis betrachten – was wiederum für Wassenberg eben negativ ausfalle.

Das bedeutet im Klartext: Will man stabile Pfandringe, sind zugleich hohe Anschaffungskosten zu erwarten, Bürgermeister Marcel Maurer sprach von rund 400 Euro, die für nur einen Pfandring aufgebracht werden müssten. Im Gegensatz dazu, so Maurer in der Sitzung weiter, sei der Ertrag für den einzelnen Betroffenen sehr gering. Die Verwaltung verwies zudem auf den regelmäßigen Pflegeaufwand, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes langfristig nicht leisten könnten. Abschließend befürchtet die Stadt mögliche Interessenskonflikte an zentralen Stellen wie der Gartenachse oder am Roßtorplatz im Zusammenhang mit touristischen und gastronomischen Aspekten.

Aber: Festhalten will die Stadt an den Pfandparkplätzen am Jugendhaus Culture Clash. Und das aus gutem Grund, „denn dort hat jemand ein Auge drauf, und die Praxis hat gezeigt, dass es leider ohne Aufsicht nicht läuft“, erklärte Rainer Peters, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Lesen Sie auch Pilotprojekt in Mönchengladbach : Club der Wirte setzt auf Pfandringe