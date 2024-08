Culture Clash Wassenberg Bei der Ferienfreizeit steht der Spaß im Vordergrund

Startschuss für die Ferienspiele des Wassenberger „Culture Clash“ Jugendzentrums: Am Montag trafen sich rund 30 Kinder, drei sogenannte Teamer – das sind Jugendliche, die die Betreuer bei kleinen Rahmenarbeiten unterstützen – drei Betreuer und die beiden Hauptamtlichen Cathrin Lipfert und Björn Kruse am Jugendzeltplatz in Birgelen, um gemeinsam in die Ferienspielwoche zu starten.