Bekannt aus „Voice of Germany“ : Coby Grant bringt den Bergfried zum Leuchten

Die australische Sängerin Coby Grant brachte mit ihrer Stimme den Bergfried in Wassenberg zum Leuchten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg „Alle Songs, die ich schreibe, kommen direkt aus dem Herzen. Die Lieder spiegeln meine Gefühle wider“, sagte Coby Grant. Die 33-jährige Australierin spielte das insgesamt fünfte sogenannte Hutkonzert im Wassenberger Bergfried in diesem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

„Der Eintritt ist frei, aber über einen Obolus würden wir uns freuen“, sagte Jürgen Laaser von der Kultur- und Heimatpflege gGmbh Wassenberg, als er die Besucher begrüßte, die teils weite Strecken zurückgelegt hatten.

Den meisten Gästen ist die in Perth geborene Sängerin durch ihren erfolgreichen Auftritt in der TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt. In ihrer lockeren, sympathischen Art erzählte Coby Grant auch davon: „Es war aufregend. Aber es war eben TV, da wird so manches gestellt.“

Die Stimmung im Bergfried war von Beginn an locker, wobei die Sängerin auch schnell ihre Zuhörer mit einbezog. So hieß es während der Nummer „I wanna be the one“ für das Publikum mitzusingen, zu pfeifen oder aber „mitzusnipsen“, wie Grant es nannte. Die 90 Gäste ließen sich nicht zweimal bitten.

Zum Konzertauftakt sang die Australierin, die im Moment in Berlin lebt, das Stück Heartbeat: „Dieses Lied habe ich geschrieben, als ich mit 15 Jahren meinen ersten Freund hatte, der noch so schüchtern war und dessen Herz richtig stark klopfte.“ Für Gelächter sorgte die Sängerin, als sie das zweite Lied ihrem zweiten Freund widmete, und dann lachend sagte: „So. Das dritte Lied ist dann wohl für meinen dritten Freund. Nein, jetzt bekommen sie keinen falschen Eindruck von mir.“ Unter den selbst geschriebenen Songs traute sich Coby Grant dann erstmals ein Lied auf Deutsch (das sie übrigens sehr gut beherrscht) zu singen. Und bei „Ich steh auf dich“ fehlten eigentlich nur noch die Feuerzeuge. Dass es aber auch mal ernsthaft sein darf, zeigte Grant bei einem Stück über eine Mutter, die ihr Kind verloren hatte. Da flossen im Bergfried hier und da ein paar Tränchen.