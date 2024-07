Internationaler Star in Wassenberg Coby Grant bringt die Wassenberger zum Träumen

Coby Grant schaffte es 2018 bis in das Halbfinale der Musik-TV-Show The Voice of Germany. Jürgen Laaser sah sie vor dem Fernseher. „Ich habe damals direkt den Manager angerufen. Und er sagte: ‚Du bist der Erste, der anruft. Wir machen das!‘“, erzählte er. So begann Cobys freundschaftliche Verbindung nach Wassenberg. 2019 trat sie im erfolgreichen Hut-Konzert-Format im Wassenberger Bergfried auf. Die Corona-Pandemie verhinderte weitere geplante Auftritte der Australierin in Wassenberg und Deutschland, bis sie vor zwei Jahren wieder in der Bürgerhalle in Effeld auftrat. Allerdings kämpfte sie sich damals mit heiserer Stimme durch den Auftritt. Jaimi Faulkner stand ihr auch da musikalisch treu zur Seite. Am Freitag lief dafür alles umso besser: „Dieses Jahr ist meine Stimme mit dabei“, sagte sie ihrem Publikum in sehr gutem Deutsch. Grant, deren Songs mehrere Millionen Streams auf dem Musikstreamingdienst Spotify erreichen, sang mit klarer Stimme etablierte und neue selbst komponierte Lieder, wie unter anderem „Brothers“. Doch auch bislang nicht aufgenommen Titel fanden Einzug in das Set. Zum Einstimmen performte Faulkner zunächst seine Musik solo auf der Bühne. Das Publikum klatschte und wippte mit, versuchte sich sogar unter Anleitung als Chor und sang seine vorgegeben Musikzeilen mit. Faulkner, der mittlerweile in Düsseldorf zu Hause ist, hören monatlich rund 56.000 Hörende auf Spotify zu. Das charmante australische Duo sang zusammen Songs, wie „All these years“. Sie schrieben das Lied, das die Erinnerung von guten und schwierigen Zeiten in voller Dankbarkeit thematisiert, vor einigen Jahren gemeinsam in einem Studio in Duisburg.