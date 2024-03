Bundespflegebevollmächtigte zu Besuch in Wassenberg Wichtige Themen am runden Tisch

Ein weiterer neuralgischer Punkt: das Gehalt. „Dabei ist es so: Den Beruf übe ich aus, weil ich Menschen helfen will. Ich fand es als junges Mädchen auch blöd, an den Wochenenden arbeiten zu müssen, das ist nicht zu vermeiden.“ Und sie betonte: „Das Ausbildungsgehalt in der Pflege ist das höchste aller Ausbildungsberufe.“ Marios Hadjioannou betonte: „Wir haben glücklicherweise eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und arbeiten mit Wunschdienstplänen. Die Rahmenbedingungen haben sich verbessert, aber die positiven Dinge stellt niemand ins Schaufenster.“ Ein Stichwort rief die Pflegebevollmächtigte auf den Plan: Quartierspflege. „Das ist mein Traum“, sagte sie. Wir hatten noch nie so viele hochbetagte Menschen und müssen anfangen, neu zu denken.“ Selbst organisierte Quartiersteams könnten ein Weg sein, Menschen an eine Einrichtung zu binden und der Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken.