Claudia Klingen Marathon-Frau für die Wassenberger Volksbank

Wenn sie mal ihre Freizeit genießt, kommt Claudia Klingens Sportlichkeit voll zum Ausdruck. Unter anderem trifft man sie auch mal im Wassenberger Wald, wenn sie die Natur in vollen Zügen genießt. „Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, darum wandere ich auch gerne im Wassenberger Wald“, sagt sie. Doch eigentlich geht ihre Leidenschaft über das bloße Wandern hinaus. Man trifft Claudia Klingen auch bei den sogenannten Megamärschen an, satte 100 Kilometer läuft sie dann – so wie 2019, als sie am Rhein-Ahr-Marsch teilgenommen hatte. „Da läuft man dann die ganze Nacht hindurch. Als reine Laufzeit sind das so zwischen 16 und 17 Stunden, die man dann unterwegs ist“, sagt Claudia Klingen lachend, die sich im Moment auf eine 30-Kilometer-Distanz vorbereitet, die durch das Ruhrgebiet demnächst führen wird. Dass sie gut trainiert ist, beweist die Tatsache, dass sie auch mal mit ihrer Nachbarin große Walkingrunden absolviert, aber auch Joggen steht auf ihrem sportlichen Programm, oft sind da auch die Kolleginnen und Kollegen dabei.