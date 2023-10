Claudia Eckardt aus Kleingladbach „Einhandwerk“ macht seelenglücklich

Dass sie so erfolgreich und filigran arbeiten kann, ist keineswegs selbstverständlich. Ihr Ehemann Torsten Eckardt merkt daher an, „dass wir eigentlich von einem ,Einhandwerk‘ sprechen müssten“. Denn: Claudia Eckardt leidet an Epilepsie, kämpft Tag für Tag mit körperlichen Einschränkungen, sodass beispielsweise nur eine ihrer beiden Hände voll funktionsfähig ist. Ihre Arbeit mit unterschiedlichem Material ist für sie großes Glück, „und die Arbeit macht mich sehr zufrieden und stolz, wenn ich sehe, was ich geschaffen habe“, sagt sie lächelnd. Dabei beobachtet Leo sie ganz genau. Leo, ein kleiner Havaneser, ist ihr Assistenzhund, der sie durch den Alltag begleitet und sogar drohende Krampfanfälle bemerkt. So klein Leo auch ist, so wertvoll ist er für Claudia Eckardt auch. Das hat sich schon in vielen Situationen gezeigt.