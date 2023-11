Gospelkonzert mit „Joy & Peace“ „Messiah“ – Jesus lebt in Wassenberg

Ruhige Lieder wie auch rhythmisch mitreißende Songs wechselten sich im Musical ab, vor allem etwa bei Stücken wie „Hosannah“ war die afroamerikanische Wiege des Gospels deutlich herauszuhören. Vor allem Felix Pelzer und Stefanie Heym lieferten in ihren Rollen herausragende Leistungen ab und meisterten die technischen und kompositorischen Feinheiten ihrer Soloparts mit Bravour – von den ganz zarten bis zu den ganz lauten Tönen trafen sie mit ihren Darbietungen immer einen Nerv beim Publikum. Dieses wurde durch die Chorgemeinschaft immer wieder zum Mitmachen animiert, sodass es kein seltenes Bild war, die Zuschauer aufstehen zu sehen, um mittanzen und -klatschen zu können. Das war nicht zuletzt auch bei dem abschließenden Lied „Hallelujah! Christ is Risen!“ zu beobachten, das nicht nur durch rhythmische Zitation musikalisch an das „Hallelujah“ aus dem „Messias“ von Georg Händel erinnert, sondern vor schwungvoller Melodik und Lebensfreude nur so strotzte. Nach dem Schlussapplaus entließen die Chöre ihr Publikum mit dem bekannten „This Little Light of Mine“ als Zugabe – dabei sammelten sie am Ausgang Spenden für die lokale Tafel, um diese und die auf sie angewiesenen Menschen in der Weihnachtszeit und in Zeiten hoher Inflation besonders zu unterstützen.