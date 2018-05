Wassenberg: Cart-Trophy ein Jahr verschoben

Wassenberg Da es noch Sicherheitsbedenken gibt, kann das vom Gewerbeverein geplante Rennen dieses Jahr nicht stattfinden. Georg Hensges bleibt Vorsitzender.

Schon traditionell war der Wassenberger Weihnachtsmarkt Thema der Versammlung. Immer wieder ändert der Gewerbeverein das Konzept, um auf Besucherreaktionen einzugehen. Bei der vergangenen Auflage wurde komplett auf Trödel verzichtet, um eine betont adventliche stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. "Aber zum einen hatten wir die Baustelle an der Graf-Gerhard-Straße, und auch durch verschiedene Auflagen entstanden teilweise große Lücken", sagte Georg Hensges. So sei es in erster Linie auf dem Roßtorplatz und auf dem Gelände der Firma Flesch richtig voll gewesen. Jetzt will man versuchen, diese Lücken künftig weitgehend zu schließen.