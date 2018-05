Wassenberg: Canthe-Künstler zu Gast im Wassenberger Bergfried

Wassenberg Neun Künstler präsentieren für zwei Wochen im Bergfried Wassenberg auf zwei Etagen ihre Werke.

1982 gründeten sechs Künstler aus unserer Region, vornehmlich aus Hückelhoven, die Vereinigung, die im Laufe der Zeit im Kreis Heinsberg und weit darüber hinaus zahlreiche Ausstellungen ausgerichtet hat. Schon vorher waren die Künstler zusammen an die Öffentlichkeit getreten. Schließlich wurde nach zehn Jahren aus der Künstlergruppe der Kunstverein Canthe, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunst in der Region zu fördern und vor allem jungen und vereinsfremden Künstlern ein Forum zu bieten. So finden jährlich im Alten Rathaus in Ratheim drei von Canthe organisierte Ausstellungen sowie in der Winterausstellung die Präsentation eigener Werke statt.