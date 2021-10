Calisthenics-Park in Wassenberg eröffnet : Bewegungspark verbindet Jung und Alt

Die neue Calesthenics-Anlage an der Pontorsonallee in Wassenberg ist nun offiziell eröffnet und der Bestimmung übergeben. Die ersten Nutzer sind schon begeistert. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg An der Pontorsonallee in Wassenberg ist der neue Calisthenics-Park jetzt offiziell eröffnet. Das abwechslungsreiche Bewegungsangebot an der frischen Luft passt gut zu den Ambitionen der Stadt, die wieder „Luftkurort“ werden will.