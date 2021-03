Einsatz für die Polizei in Wassenberg : Busfahrer mit Alkohol am Steuer – Zeugen gesucht

Busfahrer mit Alkohol am Steuer – Zeugen gesucht

Einsatz für die Polizei in Wassenberg

Wassenberg Das kam den Fahrgästen merkwürdig vor: Der Busfahrer ignorierte mehrere Haltewünsche. Als er schließlich stoppte, stellten sie ihn zur Rede.

(hec) Fahrgäste machten die Polizei am Freitag, 19. März, gegen 21.15 Uhr auf einen Busfahrer aufmerksam, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der 67-jährige Heinsberger hatte mehrere Haltewünsche der Fahrgäste ignoriert, woraufhin diese ihn ansprachen. Als er die Fahrt schließlich am ZOB in Wassenberg an der Erkelenzer Straße stoppte, stellten sie ihn zur Rede und verständigten die Polizei.