Mittelalter zum Anfassen Burgspektakel im neuen Gewand

Wassenberg. · Das mittelalterliche Burgfest bringt auch in diesem Jahr Gaukler, Ritterkämpfe und altertümliches Handwerk nach Wassenberg. Was der neue Veranstalter in diesem Jahr verändert hat und wie es dazu kam.

18.04.2023, 12:46 Uhr

Rückblick auf das Burgspektakel 2022: Eine Gauklergruppe tanzt über das Gelände. Foto: Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH

In der Region gehört es fest zum Muttertagswochenende: das Burgspektakel Wassenberg. Von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, kann dort wieder Mittelalter hautnah erlebt werden. Die Agentur Festa Medievale verspricht ein Fest für die ganze Familie.