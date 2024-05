Burgspektakel in Wassenberg Eintauchen ins Mittelalter

Eine historische Welt, in der Könige herrschen, in der mutige Ritter auf Heldenreise gehen, in der um die Hand von Prinzessinnen und Burgfräulein auf Turnieren gekämpft wird – das alles wurde für einen kurzen Moment auf dem Wassenberger Burgspektakel Wirklichkeit für alle Mittelalterfans. Am Wochenende bot sich den Besucherinnen und Besuchern des altertümlichen Marktes im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Spektakel. Von authentisch kostümierten Walking Acts über mittelalterliche Delikatessen bis hin zu Liveaufritten mit mittelalterlicher Musik – hier werden wohl alle Marktbesucher auf ihre Kosten gekommen sein.