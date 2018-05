Wassenberg : Burgberg wird zum großen Kunstgarten

In einer Zeltstadt zu Füßen der Wassenberger Burg zeigen Künstlergemeinschaften aus der Region ihre Arbeiten unterschiedlicher Genres. Foto: JÜRGEN LAASER (ARCHIV)

Wassenberg Kunstfreunde aus der Region werden am Sonntag wieder zum Wassenberger Kunst- und Kulturtag erwartet. Rund um die Burg zeigen Bildende Künstler ihre Arbeiten und lesen Autoren. Rahmenprogramm mit Kinderaktionen und Musik.

Der Kunst- und Kulturtag setzt alljährlich den kulturellen Akzent im Veranstaltungsjahr der Stadt Wassenberg. Das Ereignis rund um den Burgberg bietet eine breitgefächerte Palette unterschiedlichster Kunstrichtungen und wird umrahmt von einem ganztägigen musikalischen Rahmenprogramm mit der niederländischen Band "El Cambio", die auf der Bühne am Heckentheater "Weltmusik" bietet mit Akkordeon (Mischa Claessen), Geige (Alina-Lin Jong), Gesang (Christine Peeters), Kontrabass (Jan Vossen) und Gitarre (Hans Peeters). Verantwortlich fürs künstlerische Gesamtkonzept zeichnet Alexandra Schütz.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Sonntag, 3. Juli, von Bürgermeister Manfred Winkens um 12 Uhr auf der Bühne am Heckentheater. In einer Zeltstadt auf dem Plateau unterhalb der Burg zeigen Künstlergemeinschaften aus der Region Arbeiten in unterschiedlichen Stilrichtungen und Techniken. Einigen Künstlerinnen und Künstlern können die Besucher bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Info Sechs Stunden Kunst, Literatur und Musik Beteiligte Gruppen (und Einzelkünstler) u.a.: Künstlerstammtisch Wassenberg, Künstlerforum Übach-Palenberg, Creativ-Kreis-International, Kunsttreff Erkelenz, Atelieretage Wegberg, Kunst x 7 Erkelenz, kunstlabor.de Erkelenz, Betty-Reis-Gesamtschule, Grundschule Am Burgberg Wassenberg. Wann und Wo Sonntag, 3. Juni, 12 bis 18 Uhr: Burg Wassenberg, Bergfried, Burganlagen, Altes Rathaus und Galerien an der Roermonder Straße und am Roßtorplatz.

Die Parkanlagen werden wieder zum Skulpturenpark: Bildhauer, Keramik- und Schmuckkünstler zeigen in der freien Landschaft oder entlang des Weges ihre neuesten Werke. Installationen in den grünen Hängen unterhalb des Burgbergs haben eine besondere Ausstrahlung, die durch die historischen Burganlagen geprägt werden. Hier kommen auch Naturinstallationen aus Holz, Ton oder Sandstein ganz besonders zur Geltung.



Deutsche und niederländische Fotografen zeigen im großen Saal der Burg Wassenberg aktuelle Arbeiten. Auf der Freifläche an der Auffahrt zur Burg wird der Wassenberger Künstler Peter Röttges vorführen, wie aus einem groben Holzstück durch Bearbeitung unter anderem mit der Kettensäge eine Skulptur entsteht. An der Georgsstatue Kirchstraße wird eine Malerin zeigen, was Illusionsmalerei ist.

Im nun auch für Gehbehinderte zugänglichen Bergfried zeigen die Künstler des Kunstvereins Canthe aus Hückelhoven ihre Werke. Es wird ein Querschnitt sowohl aktueller Werke als auch Kunst aus den vergangenen 30 Jahren zu sehen sein, wobei alle wesentlichen künstlerischen Sparten vertreten sind.

Zum Stamm des Kunst- und Kulturtages gehört das literarische Programm der Bürgerbücherei "Bücherkiste", moderiert von Ursula Kurzweg, in der 3. Etage des Bergfrieds. Zwischen 14 und 16 Uhr werden Kurt Lehmkuhl und seine Freunde unter dem Motto "Der Selfkant hilft lesen" heitere und besinnliche Geschichten vortragen. Für Kinder und Jugendliche gibt es kostenlose Mitmachaktionen, angeregt vom Kunsttreff Erkelenz und dem Keramik-Atelier aus Wegberg sowie vom Familienzentrum Steinkirchen. Gästeführerin Therese Wasch startet um 14 Uhr eine kostenlose Führung zu den Kunst- und Kulturstätten der Veranstaltung. Weiterhin wird Kunst auf der Roermonder Straße geboten, wo die Galerien Noack und Leo-Küppers-Haus (Roermonder Straße) offen sind. Abstrakte Malerei ist zudem im Foyer des Alten Rathauses am Roßtorplatz zu sehen, der Maler Georg Kohlen öffnet am Roßtorplatz sein neues Atelier für Interessierte.

