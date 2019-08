Wassenberger Schlemmermarkt : Genießer wieder in Verzückung versetzt

Jörg Savio von der Burg Wassenberg serviert hier selbst – er ist zum ersten Mal wieder mit der Burg Wassenberg auf dem Schlemmermarkt vertreten. Im Vorjahr hatte er seine Rückkehr ins Restaurant angekündigt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg In der obersten Liga spielt nicht nur der Preisträger der Schlemmerente, Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder. Oberste Liga sind der Markt selbst und die ausgezeichneten Köche.

Von Kurt Lehmkuhl

Nicht nur die Besucher erleben immer wieder Neues und Schönes bei ihrem Bummel über den Schlemmermarkt am Roßtorplatz. Über viel Neues und Schönes kann auch Johannes Burghard berichten, der mit Andrea Schweizer seit zwölf Jahren nach Wassenberg kommt, um an einem Stand Gewürzmischungen auf Basis von Fleur de Sel anzubieten. Er berichtet von gewachsenen Freundschaften zu den Gastronomen, Einladungen zum Frühstück, der Höflichkeit der Besucher und der einmaligen Atmosphäre. Das Paar aus dem Saarland fühlte sich vom ersten Tag an hier zu Hause. Sein Urteil über den Schlemmermarkt hören die Veranstalter gerne: „Das hier ist oberste Liga“, sagt der Mann, der neun Monate im Jahr jedes Wochenende durch Deutschland tourt, bei Messen, Märkten und anderen kulinarischen Ereignissen die Produkte mit Meersalz und Gewürzen anbietet.

Oberste Liga spielte auch der Preisträger der Goldenen Schlemmerente, der ehemalige Fußball-Nationalspiel Christoph Metzelder, und oberste Liga spielen die vielen Köche, die alle Besucher hautnah miterleben lassen, wie sie die Speisen komponieren. Die Auswahlreicht vom Brötchen mit Heinsberger Bratwurst bis zur holländischen Appeltaart, von der Fischsuppe bis zum edlen Lachs oder Stück Fleisch.

Info Ein kunstvoller Wassenberger Deckel Kunst Für Aufmerksamkeit sorgte der in Wassenberg geborene Künstler Tim Berresheim aus Aachen mit einem „augmentierten“ Bierdeckel. Per App kann der Deckel über das I-Phone betrachtet werden und zeigt beidseitig dreidimensionale Flächen – eine Figur schlendert über den Schlemmermarkt, ein Fesselballon steigt über Wassenberg auf. Die Idee zu diesem „Wassenberger Deckel“ kam KSK-Vorstand Thomas Giessing bei einem Besuch bei Berresheim, der diese Bierdeckel zur Kunstform erhoben hat.

In der obersten Liga angekommen ist längst der junge Sternekoch Alexander Wulf, der mit seinem ebenfalls ausgezeichneten Kollegen Marcel Kokott und Spitzensommelier Ronny Schreiber die Burgstuben Residenz – St. Jaques in Heinsberg-Randerath betreibt. Wulf und Schreiber sind quasi auf dem Sprung. Nach dem Schlemmermarkt düsen sie nach Barcelona, um für eine Woche bei einer Kreuzfahrt im Mittelmeer Spitzenküche anzubieten. Dann folgt Wulf der nächsten Einladung zu einem Kochereignis in Paris. „Selbstverständlich ist unsere Restaurant in Randerath geöffnet“, versichert Schreiber.“ Der Sternekoch Kokott habe alles im Griff. In Wassenberg gibt Wulf seine russischen Wurzeln klar zu erkennen mit einer „Okraschka“, einer Gurkenkaltschale auf russische Art. Absoluter Renner sind die hausgemachten Semmelknödel, die in einer Sauce von Pilzen, Cocos und Zitrone Genießer in Verzückung versetzen.