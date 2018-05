Wassenberg: Buntes Programm zum 50. Jahrestag

Wie kommt die Fünf-Euro-Note des Besuchers in die Orange? Jean Olivier verzauberte die Gäste beim Festabend an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Foto: Jürgen Laaser

Wassenberg Nach den offiziellen Teilen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen Wassenberg und dem französischen Pontorson gab es ein großes Bürgerfest im und vor dem Forum der Betty-Reis-Gesamtschule.

Auf zwei Bühnen hatte Organisator Hermann Kitschen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für beste Unterhaltung sorgen sollte. Mit einem Augenzwinkern meinte Moderator Peggen zu Beginn des Programms: "Das Wetter ist ja eigentlich schon zu gut. Aber ich würde Sie einladen, jetzt ins Innere des Forums zu gehen, das Bühnenprogramm startet". Auf besagter Bühne stand bereits Jean-Claude Seferian mit seiner Band. An sechs verschiedenen Instrumenten spielten die Musiker in erster Linie französische Chansons, was nicht nur bei den Gästen aus der Normandie gut ankam, und zahlreiche Besucher bei einem Gläschen Wein oder anderen Kaltgetränken genossen.

Eine Menge Arbeit lag am Ende der Feierlichkeiten hinter allen Beteiligten und Helfern, zu denen auch die Feuerwehr Myhl gehörte, die am Festabend für den Ausschank zuständig war. Schon im Vorfeld der Europatage hatte Sepp Becker, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, betont: "Ein so großes Fest mit solch einem Programm kann nur dann gelingen, wenn zahlreiche Helfer dabei sind". Am gestrigen Sonntag traten die Bescher aus Pontorson und Highworth die Heimreise an.