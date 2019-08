Wassenbergs Bürgermeister Winkens : Schwerpunkt liegt auf der Dorfgestaltung

Info

Manfred Winkens Der 1950 geborene Ophovener ist seit 2004, heute in der dritten Wahlperiode, Bürgermeister von Wassenberg. Winkens war vorher Studienrat am Kreisgymnasium Heinsberg. In seine Amtszeit fiel die Gestaltung der Gartenachse zwischen Burg und Gondelweiher und die Sanierung des Wassenberger Stadtkerns. Zur Kommunalwahl 2020 beendet Winkens sein Amt.