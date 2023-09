Beteilungungsverfahren am 25. und 28. September Bürger können sich zu Wassenberger Spielplätzen äußern

Interessierten Bürgerinnen und Bürgern wird nun die Gelegenheit gegeben, sich über die Planentwürfe zu informieren, Fragen zu stellen und Anregungen mitzuteilen. Hierzu lädt die Stadt Wassenberg zu den folgenden beiden Veranstaltungen ein: Am Montag, 25. September, 17.30 Uhr, geht es im Ratssaal des Wassenberger Rathauses, Roermonder Straße 25-27, um die Spielplätze Sankt-Johannes-Straße und Kirchenbusch in Myhl. Als zweiter Termin ist Donnerstag, 28. September, Beginn ebenfalls um 17.30 Uhr, Ratssaal, vorgesehen. Hierbei werden diese Spielplätze genauer unter die Lupe genommen: Marienstraße in Ophoven, Feierabendstraße in Wassenberg und Engerweg in Birgelen.