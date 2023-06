Projekt der Bücherkiste Wassenberg Sommerakademie will nun reisen

Wassenberg · Am 17. Juli beginnt in Wassenberg das Schreibprojekt für Hobbyautoren. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Bücherkiste bietet aber auch wieder eine Lesung an.

14.06.2023, 05:10 Uhr

Die Teilnehmer der Sommerakademie im Jahr 2022: Nach Mord und Totschlag geht es nun ums Reisen. Foto: Thomas Mauer/THOMAS MAUER

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz

Noch im vergangenen Jahr lehrte die Sommerakademie das Morden, diesmal geht es ums Reisen. Die Bücherkiste Wassenberg beweist wieder Vielfalt. Vor allem dann, wenn es um das Projekt der Sommerakademie geht. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 Flaute herrschte, feierten die Hobbyautoren im Sommer 2022 ein großartiges Comeback. Ein Kurzkrimi wie „Wasserleichen in Wassenberg“ ließ den Schreibworkshop zum gruseligen Event werden. Und diesmal heißt es „Reisen anders und anderswohin – Reiseerfahrungen literarisch gefasst“.