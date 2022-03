Bücherkiste Wassenberg mit Lesung im Naturparktor : Kurt Tucholsky zwischen Wahrheit und Fiktion

Die Bücherkiste lud zu „Dating Tucholsky“ im Naturparktor ein. Schriftsteller Ulrich Land (r.) las unterhaltsam einige Werke Tucholskys vor. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wassenberg Die Wassenberger Bücherkiste wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Im Jubiläumsjahresprogramm enthalten war auch der Besuch von Autor Ulrich Land, der Kurt Tucholsky unter die Lupe nahm.

Als Satiriker, Schriftsteller und Publizist machte sich Kurt Tucholsky besonders zur Zeit der Weimarer Republik einen Namen. Der 1890 in Berlin geborene Tucholsky verließ Deutschland 1930 nach Schweden, wo er vor den Nazis sicher schien, denen er wegen seiner antifaschistischen Ansichten ein Dorn im Auge war. Er lebte in einer Holzhütte in der Nähe von Göteborg, und starb 1935 in einem Krankenhaus in Göteborg, angeblich durch Suizid. Doch ob dies der Fall ist, beschäftigt Experten schon länger. Eine Mischung aus Alkohol und Schlaftabletten soll die Todesursache gewesen sein.

Der Freiburger Autor Ulrich Land befasst sich in seinem aktuellen Roman „Dating Tucholsky“ mit eben diesem Thema. Die Bücherkiste Wassenberg hatte Land bereits zum wiederholten Male zu Gast, und Irmgard Stieding, die von Beginn an zum Team der Bücherkiste gehört, freute sich, dass Land im Naturparktor vor rund 60 Besuchern aus seinem Roman las: „Ulrich Land ist glücklicherweise ja fast schon Dauergast bei uns. Und wir freuen uns, dass sie heute so zahlreich erschienen sind.“ Land wurde, wie so häufig, musikalisch von Eckart Krause am Piano unterstützt.

In „Dating Tucholsky“ geht auch Land der Frage nach, ob Kurt Tucholsky wirklich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Außerdem steht die Frage im Raum, ob die Nationalsozialisten nicht sogar V-Männer in Schweden platziert hatten. In einem Handlungsstrang des Romanes, aus dem Ulrich Land vorlas, steht Wilfried Braußmann, ein „möchtegern-strammer Jungspund“ aus Deutschland, der unbedingt Kontakt zu Tucholsky aufnehmen will und ihn in Schweden aufsucht. Trotz anfänglicher Gegenwehr von Tucholskys Hausdame verschafft sich Braußmann Zugang und verkündet: „Ich bin nicht 1500 Kilometer gefahren, um jetzt hier von Ihnen....“. Fortan besucht der aufdringliche junge Deutsche, der sich als glühender Verehrer von Tucholskys Werken ausgibt, den gealterten und gesundheitlich schwächelnden Schriftsteller regelmäßig.

Aus welcher politischen Richtung der Wind weht, erkannte Kurt Tucholsky in den ersten Gesprächen schnell, deutlich macht Ulrich Land das im Buch auch beim Thema „Was darf Satire?“. Hier sagt Braußmann: „Der Persilschein grenzenloser Freiheit bedeutet gleichzeitig politische Wirkungslosigkeit.“ Satire bringe lediglich „Zersetzung“. Beim diesem Wort entgegnete Tucholsky: „Dat is doch eens von Joebbels Lieblingswörtern.“

Ulrich Land las lebendig und betont vor und fesselte so das Publikum. Der Roman „Dating Tucholsky“ handelt auf der einen Seite von historischen Fakten und Personen. Doch Land vermischt diese mit seiner eigenen Fantasie, so dass der Leser im Laufe des Romans nicht mehr unterscheiden kann (und soll), was real ist und was Fiktion. Die Lesung kam sehr gut an, und auch in der Pause diskutierten die Besucher engagiert über das Gehörte.