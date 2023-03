Lesung in Wassenberg In „Spaltungen“ geht es um den Braunkohlentagebau

Ein neuer Autor stellt sich in Wassenberg bei der Bücherkiste vor: Am kommenden Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, begrüßen die Ehrenamtler der Bücherkiste den 74 Jahre alten Werner Berens. Bei einer Lesung im Naturparktor am Pontorsonplatz liest er aus seinem Roman, der Titel Spaltungen trägt.