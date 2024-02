Lesung mit der Bücherkiste Wassenberg Krimi mit kritischem Blick auf die Energiewende

Seltene Erden –oder den in geologischen Fachkreisen genannten Heavies – seien gar keine Erden, meint die Autorin. Vielmehr gehören sie zu den Metallen, die aufgrund ihrer Seltenheit kostbar sind. Für die Energiewende sind sie bedeutsam, denn sie werden sowohl in Elektro-Motoren von Autos als auch in Generatoren von Windrädern verbaut. Die Kritik daran ist insbesondere der umwelt- und gesundheitsbelastende Abbau der seltenen Erde in China.