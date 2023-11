Bücherkiste Wassenberg Ein Krimiabend im Weinkellergewölbe

Es geht weiter mit den Lesungen der Bücherkiste: Bereits am kommenden Mittwoch, 15. November, 19 Uhr, findet auch schon die nächste Lesung statt (Eintritt gegen Spende). Dazu lädt das Team der Wassenberger Bücherkiste nach Effeld ein, denn im Boho Beach Club am Waldsee, Bruchstraße 30-32, ist Autor Werner Berens aus Birgelen zu Gast. „Von Fischern und Fischen“ heißt sein Werk, das 19 humorvolle und skurrile Erzählungen enthält. „Er ist ein Freund sorgfältiger Wortarbeit“, kündigt das Team der Bücherkiste schon gespannt an. Werner Berens hat als Lehrer in Heinsberg und Wassenberg gearbeitet. Er ist passionierter Angler und schreibt Sachbücher und Erzählungen zum Thema Angeln.