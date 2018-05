Wassenberg: Bücherfreunde schreckt kein Regen

Info

Die nächsten Termine in Wassenberg

Freitag, 1. Juni Der bereits etablierte Abendmarkt findet von 17 bis 21 Uhr auf dem Roßtorplatz statt. Das Angebot umfasst regionale Produkte vom Spargel bis zu selbst gemachten Pralinen. Außerdem ist um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung des Kunstvereins "Canthe" im Bergfried.

Sonntag, 3. Juni Beim Kunst- und Kulturtag zeigen von 11 bis 18 Uhr Künstler aus der Großregion am Burgberg ihre Arbeiten unterschiedlicher Stilrichtungen. Zusätzlich gibt es ein Programm mit Lesungen in der Burg und Musik am Heckentheater.