Buchpräsentation der Sommerakademie Wassenberg

Wassenberg „Kerbholz“ – ein Roman aus vielen Federn. So der Titel und das Ergebnis der vierten Wassenberger Sommerakademie, die diesmal unter dem Motto „Kreatives Schreiben“ eine Woche lang stattfand.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren Hörspiele produziert wurden, entstand jetzt, unter Federführung des freischaffenden Autors Ulrich Land und organisiert von der Bücherkiste sowie der Volkshochschule des Kreises Heinsberg, ein kurzer Liebesroman. Neben Land schrieben sieben Personen mit, und das Resultat präsentierten die Hobby-Autoren nun in der Galerie Noack in Wassenberg.