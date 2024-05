BSV Wassenberg Squirrel Jessica im Nationalteam

Dazu findet am kommenden Samstag in Wesseling und am folgenden Sonntag in Köln ein Training der gesamten Mannschaft statt. Dabei gilt es, die Mitspielerinnen und Mitspieler kennenzulernen, die eigenen Fähigkeiten noch weiter auszubauen und als starke, geschlossene Mannschaft aus dem Trainingswochenende hervorzugehen. „Die Wassenberg Sqirrels wünschen voller Stolz ihrer Jessica Lutz ein gutes Gelingen, viele Erfolge und eine tolle Zeit in der U13-Softball-Nationalmannschaft“, sagen ihre Vereinskollegen.