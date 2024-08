BSV Wassenberg lädt am 17. und 18. August ein Deutsche Meister im Water Skyball gesucht

Peter Dohmen, der Vorsitzende der Base- und Softballvereinigung Wassenberg, erklärt die Hintergründe: „Water Skyball ist eine Sportart, die noch gar nicht so alt ist. Etwa vor acht wurde sie in Ungarn erfunden. Heute ist es so, dass wir die Veranstaltung mit Projektpartnern aus Ungarn, Portugal, Polen, Rumänien und Griechenland durchführen können.“ Die Ungarn, so Dohmen weiter, haben ein Erasmus-Plus-Projekt genutzt, um Water Skyball in Europa bekannt zu machen. Erasmus Plus – dabei geht es um ein Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Die Wassenberger schätzen diesen internationalen Austausch schon lange.