BSV Wassenberg mit Projekt in der JVA Heinsberg Aus der Haft in den Job

Doch das ist nicht alles, womit die BSV punktet. Längst bekannt ist, dass sich der Verein in der Heinsberger Justizvollzugsanstalt engagiert und die jungen Strafgefangenen mit dem Sport abholt. Das Modell ist erfolgreich, sogar sehr erfolgreich. Dies lief über das Projekt Steps. Weil die Rückfallquote der jungen Insassen dennoch hoch bleibt, muss das Engagement also weitergehen. Aus dem Projekt Steps wird somit also das Projekt Next Steps.