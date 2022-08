Brigitte und Günther : Betonfiguren sind Hingucker in Wassenberg

Beton-Bildhauerin Gabriele Bröcher liebt es, Figuren und Gegenständliches aus Beton zu gestalten. In Kursen gibt sie ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit dem spannenden Werkstoff weiter. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Vor dem Garten von Gabriele Bröcher bleiben Passanten immer wieder überrascht stehen und erfreuen sich an den Figuren. Die Künstlerin berichtet von ihrer Motivation und gibt Wissen und Fähigkeiten in Kursen weiter.

Ob vor dem Domizil von Travestie-Künstlerin Gräfin Henriette (Heinz Küppers) in Birgelen, dem Wassenberger Kreativ-Laden „Ideenreich“ oder in der weitläufigen Gartenanlage rund ums Eigenheim an der Weilerstraße: Die originellen Betonfiguren von Gabriele Bröcher sind in jüngster Zeit zu einem Hingucker für viele Passanten geworden.

Aktuell laden „Brigitte“ und „Günther“ im Vorgarten von Gabriele und Bernd Bröcher zum Schmunzeln ein, im Hintergrund gibt „Herr Schröder“ den Hochnäsigen. „Holger“ und „Richard“, die sich als Gäste von Gräfin Henriette bekanntlich näher kamen, stehen sich im Bröcher-Garten nun wieder etwas ferner, aber gleichwohl mit Blickkontakt gegenüber.

Zurück zum Vorgarten: Brigitte trägt der Jahreszeit entsprechend einen modellierten Badeanzug, hat sich dennoch fein gemacht mit rot lackierten Fuß- und Fingernägeln, Schleife im Haar und Ohrringen. Günther ist der verschmitzte Segelohren-Mann von nebenan, die Sonnenbrille auf der Knollennase darf in diesen Tagen nicht fehlen.

Bröchers Beton-Skulpturen kommen bei den Menschen derzeit offenbar besonders an: Muntermacher in Krisenzeiten. „Für mich ist es wichtig, dass meine Figuren gute Laune verbreiten“, sagt die Künstlerin, die Betonskulpturen verkauft, aber in der zur Werkstatt umfunktionierten Garage auch Kurse anbietet, bei denen die Teilnehmer in Kleingruppen ihre eigenen Betongesellen, aber auch andere Skulpturen unterschiedlicher Größe für Wohnung oder Garten anfertigen können.

Bröcher legt Wert darauf, dass alle Figuren ihre eigene unverwechselbare Typik haben, wenngleich die Knollennasen bei den Betonherren meist den witzigen Akzent setzten. „Es sind fast immer konkrete Menschen, die mich zu den Figuren anregen.“ Und sie ergänzt: „Immer wieder machen Menschen Halt vor dem Haus, sprechen uns an und fragen nach den Figuren, die ja alle einen Namen haben.“

Das kommt auch bei den Kindern der nahen Johanniter-Tagesstätte an. Bröcher erzählt eine von vielen lustigen Geschichten rund um die Skulpturen: von einem kleinen Jungen, der von seiner Oma zum Kindergarten gebracht wird und Günthers nacktem Betonhals im Winter einen Schal umhängen wollte – und es dann auch tat. „Warum muss ich Schal tragen, wenn Günther friert“, sagte der Knirps.

Gabriele Bröcher kam über mehrere Stationen und eine Lebensphase in Belgien erst vor drei Jahren mit ihrem Mann, einem Ingenieur, nach Wassenberg. Obwohl seit jungen Jahren der Kunst verbunden, arbeitete Bröcher nach entsprechendem Studium zwei Jahrzehnte lang als Diplom-Sozialpädagogin. Nebenbei professionalisierte sie ihr kunsthandwerkliches Hobby im Bereich exklusiver Textilien, entwarf und nähte ausgefallene Jacken und Hüte, die sie unter dem 2002 gegründeten Firmenlabel „Freyfrau“ auch auf besonderen Kunsthandwerkermärkten verkaufte. Die von ihr entwickelten Kapuloos, besondere Kapuzenschals, ließ sie sogar in die Designerrolle beim Deutschen Patentamt eintragen.

Betonskulpturen spielen für Bröcher erst seit 2017 eine Rolle – nach dem Besuch eines entsprechenden Kurses und anschließendem Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Genk. Wie die Grundform der Skulpturen schrittweise aus Styropor entsteht, auf den dann eine spezielle Betonspachtelmasse aufgetragen wird, die individuell modelliert werden kann, zeigt „Betonessa“ Bröcher gern in ihrer Werkstatt.