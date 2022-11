Briefmarkenfreunde Birgelen : Die große Vielfalt der Philatelie

Sie fachsimpeln nicht nur über Briefmarken, sie sind Experten: Sepp Becker (l.) und Alfred Schneiders. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Auch wenn E-Mail und Co. die klassischen Briefe mit Briefmarken längst überholt haben, so gibt es nach wie vor Sammler mit großer Leidenschaft. Sammeln muss man allerdings mit Verstand – das wissen die Briefmarkenfreunde aus Birgelen. So funktioniert’s.

Hand aufs Herz und mal scharf nachgedacht: Wann haben Sie zuletzt einen Brief vom Postboten bekommen, der eine Briefmarke trug? Alfred Schneiders von den Briefmarkenfreunden Birgelen hat darauf eine schnelle Antwort parat: „Nahezu täglich flattert ein Brief mit Briefmarke ins Haus.“ Das, so bekennt er, habe sicherlich auch mit seinem großen Hobby zu tun. Das Beschäftigen mit den Briefmarken teilt er unter anderem auch mit Sepp Becker – in dessen Arbeitszimmer stehen viele Regale. Ganz klassisch also, wie es bei einem ehemaligen Lehrer im Grunde genommen auch erwartbar ist.

Fein säuberlich sortiert ist dort nicht nur Literatur zu finden, in Beckers Regalen stehen auch zahllose Alben, in denen der Ehrenbürger der Stadt Wassenberg Briefmarken aus aller Welt einsortiert hat. Jedes einzelne Album ist nummeriert. Gleich zwei Zimmer hat Alfred Schneiders dagegen in seinem Haus für die Briefmarken reserviert. Mehr noch: Schneiders ist sogar an Forschungen beteiligt, bei denen es um die Postwertzeichen geht.

Info Franz-Josef Breuer zählt zu Vereinsgründern Eng mit den Briefmarkenfreunden Birgelen verbunden ist übrigens Franz-Josef Breuer. Er zählt zu den Vereinsgründern aus dem Gründungsjahr 1969. Die Vielfalt von Briefmarken, so sagen es Sepp Becker und Alfred Schneiders, drückt sich auch so aus: Es gibt sie auch in gestickter Form, mit Steinen besetzt oder sogar auch aus Fußballleder hergestellt.

Um das klarzustellen: Briefmarken zu sammeln, hat für Männer wie Sepp Becker und Alfred Schneiders nichts mit romantischen Träumereien zu tun, schon gar nicht mit dem Hängen an einer längst aussterbenden Art, Mitteilungen zu versenden, schließlich hat die elektronische Mail völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Becker und Schneiders betreiben ihr Hobby auf ganz bestimmte Art und Weise – und mit Sinn und Verstand.

Das können auch die Schülerinnen und Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg schon lernen, wo Sepp Becker sich um die Briefmarken-AG kümmert. „Es beginnt damit, sich dazuzusetzen und zu sehen, was sich tut“, erklärt er den Beginn für jeden neuen Schüler und jede neue Schülerin, die sich für die Arbeitsgemeinschaft interessieren. Wer an fünf Terminen mit dabei war, darf sich entscheiden, und zwar für ein Thema, denn genau darum geht es professionellen Sammlern. Im Klartext heißt das: Es geht nicht darum, einfach nur jede Briefmarke ins Album zu packen, die man zufällig ergattert hat. Sie muss sich thematisch einfügen können. Aktuell gehören 18 Schülerinnen und Schüler zur AG.

Becker zum Beispiel hat sich für die Länder dieser Welt entschieden. Für besonders gelungen hält er selbst das schon mal nicht. Denn: So richtig spezialisiert sei das eben auch nicht. Allenfalls dann, wenn man sich zum Beispiel auf ein Land stürzt. Dabei holt er ein Album hervor. Als er es aufschlägt, wird das Land schnell klar. Die im September verstorbene Queen Elizabeth II. ist auf zahllosen Marken zu sehen. Teilweise hat Becker die ehemalige Königin des Vereinigten Königreichs unzählige Male in seinem Album, „weil sich die Schüler hieraus auch bedienen dürfen“, sagt Becker. Lediglich eine Marke müsse übrig bleiben. Obwohl sein Fundus an Briefmarken aus aller Welt fast unendlich groß ist, so gibt es für ihn nicht das Land mit den schönsten Marken. Ja, die Schweiz oder auch Österreich hätten schöne Marken hervorgebracht, meint er.

Zurück zum Vereinigten Königreich. Alfred Schneiders weiß: „Gerade sind Briefmarken sehr nachgefragt, auf denen der heutige König Charles III. und seine erste Frau Diana zu sehen sind.“ Schneiders‘ Fachgebiet ist das allerdings nicht. Der Heinsberger hat den geschulten Blick schlechthin für Marken, die Fehler aufweisen. Oder auch das Stichwort SBZ-Köpfeserie – der Philatelist weiß dann genau, um was es geht. Gemeint sei hier, so Schneiders, die im Jahr 1948 erstmals erschienene Serie aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Jene Serie, die in einer wissenschaftlichen Forschungsstelle Thema ist, Schneiders hat hier bereits mitgearbeitet.

In Briefmarken sehen Philatelisten also deutlich mehr. „Briefmarken erzählen von der Kultur und Geschichte eines Landes. Wenn man sich intensiv damit befasst, merkt man das. Außerdem habe ich gemerkt, dass mich die Arbeit mit den Briefmarken deutlich entschleunigt. Das alles heißt: Sammeln bedeutet Vielseitigkeit.“