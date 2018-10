Brand in Wassenberg: Feuer zerstört Dach von historischer Villa an Roermonder Straße

Brand in Wassenberg : Dach von historischer Villa durch Feuer zerstört

Das Dach des markanten Villengebäudes gegenüber dem Wassenberger Rathaus ist bei Restaurierungsarbeiten in Brand geraten. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg In Wassenberg hat es am Dienstag gebrannt. Der Dachstuhl der historischen Villa gegenüber des Rathauses stand in Flammen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Zum Glück war der Weg der ersten Feuerwehrleute von der Wache am Rathaus in Wassenberg zum Einsatzort nicht weit. Der Notruf in der Leitstelle war gegen 11.35 Uhr eingegangen. Als Wehrleiter Holger Röthling und einige Kameraden das Feuerwehrhaus verließen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach der historischen Villa direkt gegenüber dem Rathaus an der Roermonder Straße.

Auch Bauarbeiter, die gerade dabei waren, die Fassaden des eingerüsteten Hauses zu restaurieren, rannten den Wehrleuten entgegen, berichtete Röthling. Ein Handwerker hatte sich an der Hand eine Brandverletzung zugezogen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Denn das Feuer, so die Handwerker, war bei Fassadenarbeiten mit einem Gasbrenner entstanden. Im Nu hatte der Dachstuhl Feuer gefangen.



Feuer in Mönchengladbach : Dachstuhl steht in Flammen

zurück

weiter

Die dreiköpfige Bewohnerfamilie hatte rechtzeitig das Haus verlassen können, eine Frau mit ihrem Säugling fand in den Räumen des Wassenberger Ordnungsamtes Unterschlupf. Ein Feuerwehrmann wurde durch einen Stromschlag im Gebäude leicht verletzt.