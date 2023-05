Bonita begeistert bei Hutkonzert in Wassenberg Stimmgewalt mit Witz und Charme

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH (KKH) präsentierte das Konzert der erfolgreichen Sängerin in der Reihe „Musik- und Songnächte – das Hutkonzert“. Bei der Konzert-Reihe bezahlen die Gäste keinen Eintritt. Nach der ersten Hälfte des Konzertes wird ein Hut durch das Publikum gereicht, in den die Gäste, nach ihrem eigenen Ermessen, Geld hineinlegen dürfen. „Damit unterstützen Sie unsere Hutkonzertreihe, so wie Sie können“, erklärt Jürgen Laaser, Geschäftsführer der KKH, am Anfang das Prinzip des Hutkonzerts. „Auch ich habe meinen Hut mitgebracht“, lacht Bonita auf der Bühne und zeigt auf ihre Kopfbedeckung. Mit Witz, Charme und ihrem lebensfrohen Lachen moderierte sie durch den Abend. Liebevoll nennt sie ihre Gitarre „Klampfe“ und zeigt sich nervös, alleine vor einem Publikum aufzutreten. Denn normalerweise ist Bonita andere Publikumsgrößen und Produktionen gewohnt. Als Frontsängerin bei „Bonita & The Blues Shacks“ tourt sie durch die ganze Welt und ist seit Anfang 2022 auch Bestandteil der Big Band der Bundeswehr.