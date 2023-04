Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unfall offenbar unter Medikamenteneinfluss verursacht

Am Montag, 24. April, um 20:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall auf dem Heesweg in Wassenberg gerufen. Aus Richtung Birgelen kommend war eine 30-jährige Wassenbergerin in Fahrtrichtung Landstraße 117 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau stand möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten. Aufgrund dessen wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an, teilt die Polizei weiter mit.