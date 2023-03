Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Senior am Telefon um fünfstellige Summe betrogen

Einbruch in Keller Diebe sind in dieser Woche in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Oidtmannhof in Erkelenz eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie einen Kellerraum auf und erbeuteten daraus zwei E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 17.20 Uhr.