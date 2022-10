Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Waffenschrank mit Luftgewehr in Orsbeck gestohlen

In Wassenberg-Orsbeck stahlen Unbekannte einen Waffenschrank mit einem Luftgewehr. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Wassenberg/Kreis Heinsberg Ungewöhnliche Beute machten bislang unbekannte Täter, nachdem sie in Orsbeck in ein Wohnhaus eingedrungen waren. Auch die Mülldeponie in Gangelt war das Ziel von Einbrechern.

Waffenschrank mit Luftgewehr gestohlen Ungewöhnliche Beute: In der Nacht von Freitag, 14. Oktober, auf Samstag, 15. Oktober, hebelten bislang unbekannte Täter eine rückwärtige Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Weilerstraße im Wassenberger Ortsteil Orsbeck auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Hier durchsuchten diese nach weiteren Angaben der Polizei in ihrem Bericht das gesamte Haus. Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem einen Waffenschrank mit einem Luftgewehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch auf Mülldeponie Am Samstag, 15. Oktober, 23.30 Uhr, verschafften sich zwei Personen auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum umfriedeten Gelände der Mülldeponie an der Straße Am Hanbusch in Gangelt-Birgden, die von allen Städten und Gemeinden im Kreis Heinsberg genutzt wird, und wurden durch einen Mitarbeiter der Mülldeponie auf der Videoüberwachung entdeckt, als sie sich auf dem Gelände bewegten. Im Nahbereich konnte schließlich eine männliche Person in seinem Fahrzeug liegend angetroffen werden, erklärt die Kreispolizeibehörde Heinsberg weiter in ihrem Bericht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine nicht unbedeutende Menge an Diebesgut in Form von verschiedenen Elektrogeräten aufgefunden, heißt es. Die Identität des zweiten Täters konnte unterdessen noch nicht abschließend geklärt und ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in diesem Fall.

