Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Smart in Wassenberg auf die Seite gekippt

Smart auf die Seite gekippt Ein auf der Straße Auf dem Burgberg in Wassenberg abgestelltes Auto der Marke Smart kippten Unbekannte am Samstag, 28. Mai, zwischen 1.15 und 2.15 Uhr auf die Seite. Der Smart wurde dabei beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Kripo ermittelt.

Rennradfahrer schwer verletzt Am Samstag, 28. Mai, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein Rennradfahrer in Dalheim-Rödgen die Sankt-Ludwig-Straße in Richtung Dalheim. An den dort durch Verkehrszeichen angekündigten Bodenschwellen stürzte der 72-Jährige und zog sich nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu. Der Mann aus den Niederlanden wurde per Rettungshubschrauber zum Uniklinikum Aachen gebracht.