Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Mit Motocrossmotorrad über Rübenfeld gefahren

Mit einem Motocrossmotorrad ist ein Unbekannter über ein Rübenfeld gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Erkelenzer Land Die Polizei sucht erneut Zeugen: Ein Unbekannter ergriff die Flucht, nachdem er bei Myhl mit einer Motocrossmaschine über einen Acker gefahren war. Das Motorrad ließ er zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Motocrossfahrer flüchtet übers Rübenfeld Am Montag, 16. Mai, erhielt ein Mann aus Myhl gegen 8.45 Uhr die Info, dass ein Unbekannter mit einem Motocrossmotorrad über sein Rübenfeld, das im Bereich der Wildenrather Straße liegt, fahren würde. Als er nachschaute, traf er auf den Motorradfahrer, der, als der Mann versuchte, ihn festzuhalten und zur Rede zu stellen, das Motocrossmotorrad zurückließ und zu Fuß flüchtete. An dem Motorrad war kein amtliches Kennzeichen angebracht und es war mit unterschiedlichen Aufklebern verziert. Der Fahrer war etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug kurze braune Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der geflüchteten Person machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 9200. Hinweise auch online unter www.polizei.nrw.

Katalysator gestohlen Aus einem an der Alfred-Wirth-Straße in Erkelenz auf einem Parkplatz abgestellten Auto stahlen Unbekannte den Katalysator. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 18. Mai, zwischen 6.20 und 14.40 Uhr.

Ford S-Max entwendet Am Mittwoch, 18. Mai, zwischen 2 Uhr und 6.40 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Ford S-Max, an dem Erkelenzer Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus an der Bahnstraße in Baal.