Blaulichtticker aus Wassenberg : Papierhandtücher in Grundschule angezündet

Wassenberg Die Tat ereignete auf der Herrentoilette der Schule. Nach Angaben der Polizei wurde ein Feuerzeug gefunden, das nun auf Spuren untersucht wird.

Papierhandtücher angezündet In einer Gemeinschaftsgrundschule an der Burgstraße in der Wassenberger Innenstadt entzündeten unbekannte Personen am Donnerstag, 18. August, zwischen 9 und 9.25 Uhr, in der Herrentoilette Papierhandtücher. Da es glücklicherweise zu keiner Brandentwicklung kam, entstand kein größerer Sachschaden. Ein aufgefundenes Feuerzeug wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Das teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg in ihrem Bericht mit.