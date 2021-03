Nachruf : Trauer um Pfarrer Hubert Sieberichs

Birgelen Im Alter von 97 Jahren ist Pfarrer Hubert Sieberichs gestorben. Der Ur-Birgelener kehrte nach einem bewegten Priesterleben zurück in seine Heimat. Am 2. Juli hätte er ein besonderes Jubiläum feiern können.

Nicht nur Birgelen trauert: Im Alter von 97 Jahren ist der bekannte Pfarrer Hubert Sieberichs gestorben. Am 2. Juli hätte er ein besonderes Jubiläum gefeiert – dann hätte Sieberichs auf seine nunmehr 70-jährige Tätigkeit als Priester zurückblicken dürfen. Der Ur-Birgelener hat stets die Kontakte zu den Menschen gehalten, nahm rege am Ortsleben teil, verfolgte die Aktivitäten in den Vereinen, vor allem lenkte er auch immer den Blick auf das kirchliche Leben in seiner Heimat. Bis zuletzt hat seine Nichte Kathi Flatten für ihn gesorgt.

Sein Priesterleben hat Sieberichs an verschiedene Orte geführt, unter anderem arbeitete er in Aachen, in Krefeld, in der Eifel und zuletzt im Bereich Heinsberg-Laffeld-Aphoven. Nach dem Eintritt in den Ruhestand kehrte er zurück in seinen Heimatort Birgelen. „Ich bin froh und dankbar, hier eine echte Nachbarschaft zu erleben, Menschen mit offenem Blick für andere“, sagte Sieberichs einst mit einem dankbaren Blick auf seinen Heimatort. Dankbar war der Priester auch immer in dieser Hinsicht: „Der Herrgott hat immer gute Leute an meinen Lebensweg geschickt.“