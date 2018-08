Bilder von Barbara Kauven in der Galerie Noack : Blumen einer besonderen Autodidaktin

Galerist Klaus Noack und die ausstellende Malerin Barbara Kauven unterhalten sich über die Bilder. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Mönchengladbacherin Barbara Kauven zeigt qualitätvolle Blumenbilder in der Galerie Noack. Außerdem werden an der Roermonder Straße Grafiken ausgestellt, so von Falco Behrend.

Sommerzeit ist Blumenzeit, ist Ferienzeit“ – unter dieses Motto stellte Klaus Noack von der gleichnamigen Kunstgalerie in Wassenberg die aktuelle Ausstellung in seinen Räumen. Einen Großteil der Stücke gestaltete die Mönchengladbacher Künstlerin Barbara Kauven, die in diesem Fall in erster Linie Bilder mit Blumenmotiven nach Wassenberg mitgebracht hatte. Aber Klaus Noack wollte den Besuchern, die übrigens parallel die Möglichkeit hatten, den Schlemmermarkt zu besuchen, noch so einiges mehr bieten, wie er zu Beginn des Abends sagte: „Ich habe die eine Hälfte der Galerie mit Bildern von Barbara Kauven bestückt, zusätzlich haben wir mal unsere Grafik-Schatztruhe für Sie geöffnet.“

Die Bilder der Autodidaktin Kauven, die fast alle seit Beginn der 2000er Jahre entstanden sind, stechen durch ihre Klarheit und das gekonnte Farbenspiel hervor. Auf einen weiteren Vorteil, wie er meint, wies Klaus Noack besonders hin: „Ich bewundere bei Barbara Kauven das Form- und Farbenverständnis. Und mich beeindruckt, dass sie nicht den Fehler begeht, wie manche anderen Hobby-Künstler, durch zu große Genauigkeiten, die dann in Peinlichkeiten enden können, aufzufallen.“

Sichtlich erfreut über die warmen Worte, stand die Gladbacherin, die ihre Werke in Öl und Acryl fertigt, gerne den Besuchern zu einer kleinen Fragestunde im sogenannten Art-Forum zur Verfügung.



Im anderen Teil der Galerie konnten die Gäste zum Teil große Namen entdecken. Als ganz besonderer Blickfang entpuppten sich im Laufe des Abends die zwölf Grafiken, die Falco Behrend passend zu allen zwölf Monaten angefertigt hat. Süffisanter Kommentar eines Besuchers aus Wegberg dazu: „Also, das nenne ich ja mal einen ganz anspruchsvollen Jahreskalender.“ Behrend lädt den Betrachter in seinen Radierungen und Siebdrucken zu einem Spaziergang durch die Jahreszeiten ein, der sich tatsächlich durch entsprechende Farb- und Motivwechsel schnell nachvollziehen lässt.

Neben den anderen sehr anspruchsvollen Ausstellungsstücken, zog das Bild „Hemelsvrede 3.6.1989“ viele Betrachter in seinen Bann. Sein Schöpfer Felix Droese erinnert damit an den Tag des Militäreinsatzes auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China, bei dem zahlreiche Demonstranten ihr Leben verloren.