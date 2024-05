Biker- und Trikerfreunde aus Wassenberg Wenn Nebeneinander zum Miteinander wird

Wassenberg · Erneut groß war der „Bahnhof“ bei der Saisoneröffnung der Biker- und Trikerfreunde ohne Grenzen, die ihren Sitz in Wassenberg haben. Wer neuer „Ehrenmember“ ist und was der aus dem TV bekannte 80-Euro-Waldi am Verein schätzt.

08.05.2024 , 05:10 Uhr

Eröffnen die Saison: Frank von der Forst (v.l.), 80-Euro Waldi (Walter Lehnertz), Helmut Linnards, Frank Sodermanns, Hartmut Slex und Udo Jansen. Foto: Ruth Klapproth

Von Kira Lückge