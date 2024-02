Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg Gesamtschülerinnen glänzen erneut bei Jugend debattiert

Der Stolz ist berechtigt, denn Jugend debattiert ist der größte Schülerwettbewerb in Deutschland und schon ein Sieg in der Region Aachen/Heinsberg (Regionalverbund Köln I) mit 22 teilnehmenden Schulen aller Schulformen muss als großer Erfolg gewertet werden. Dass bei immer sehr stark gymnasialer Konkurrenz dreimal in Folge eine BRG-Schülerin den hochkarätigen Wettbewerb gewonnen hat, zeugt von der hervorragenden Arbeit der Schule auch in der Förderung leistungsstarker Schüler.